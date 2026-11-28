Después de dos programas enfrentándose a la Silla Azul, Sergio ha descubierto una nueva sensación en Pasapalabra: comenzar la tarde sin jugarse su continuidad. Su primera victoria frente a David le ha permitido estrenar el marcador de triunfos y acumular sus primeros 1.200 euros.

Roberto Leal ha querido conocer cómo se sentía el concursante tras su remontada en AlaZ. Sergio ha reconocido estar feliz y tranquilo por ocupar el equipo naranja y ha expresado un deseo para sus próximos duelos: "Ojalá que sean más veces".