El secreto de la sopa francesa de patata y puerro que Karlos Arguiñano recupera de Julia Child
Karlos Arguiñano versiona en su cocina una de las recetas más emblemáticas de Julia Child, una sopa sencilla y reconfortante a base de patata y puerro.
El cocinero ha elaborado en su programa una sopa clásica de la gastronomía francesa firmada por Julia Child, destacando su sencillez y el protagonismo de ingredientes básicos como la patata y el puerro.
Durante la preparación, Arguiñano explica los pasos clave para conseguir una textura suave y un sabor equilibrado, poniendo en valor una receta tradicional ideal para los días fríos y fácil de reproducir en casa.