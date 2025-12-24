El secreto de la sopa francesa de patata y puerro que Karlos Arguiñano recupera de Julia Child

El cocinero ha elaborado en su programa una sopa clásica de la gastronomía francesa firmada por Julia Child, destacando su sencillez y el protagonismo de ingredientes básicos como la patata y el puerro.

Durante la preparación, Arguiñano explica los pasos clave para conseguir una textura suave y un sabor equilibrado, poniendo en valor una receta tradicional ideal para los días fríos y fácil de reproducir en casa.