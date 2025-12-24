Antena3
Sopa de patata y puerro de Julia Child, de Arguiñano: "Os va a dar la risa de lo sencillo que es"

ARGUIÑANO

El secreto de la sopa francesa de patata y puerro que Karlos Arguiñano recupera de Julia Child

Karlos Arguiñano versiona en su cocina una de las recetas más emblemáticas de Julia Child, una sopa sencilla y reconfortante a base de patata y puerro.

El cocinero ha elaborado en su programa una sopa clásica de la gastronomía francesa firmada por Julia Child, destacando su sencillez y el protagonismo de ingredientes básicos como la patata y el puerro.

Durante la preparación, Arguiñano explica los pasos clave para conseguir una textura suave y un sabor equilibrado, poniendo en valor una receta tradicional ideal para los días fríos y fácil de reproducir en casa.

