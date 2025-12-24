Publicidad
RENACER
Uras arriesga su relación con Seren al besar a Maral cuando intentaba recuperarla
El comportamiento de Uras vuelve a poner en duda sus intenciones cuando, en pleno intento por acercarse a Seren, acaba liándola de nuevo.
Uras asegura que quiere recuperar a Seren, pero sus actos vuelven a contradecir sus palabras. Mientras intenta demostrar que ha cambiado, termina besando a Maral, una decisión que complica aún más la situación.
Este gesto deja en evidencia la falta de coherencia de Uras y provoca nuevas dudas sobre su compromiso real.