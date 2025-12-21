Begoña y Damián descubren la trágica verdad sobre Delia en Sueños de Libertad

En el avance del siguiente episodio de Sueños de libertad, Begoña y Damián se enfrentan a una noticia devastadora: Delia ha fallecido. Este giro inesperado amenaza con alterar todas las relaciones y planes en la familia.

Mientras ambos intentan asimilar la pérdida, la tensión aumenta y se anticipan decisiones que marcarán el futuro de los protagonistas. El capítulo promete emociones fuertes y nuevas sorpresas que mantendrán a los espectadores en vilo.