Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña y Damián descubren que Delia ha fallecido

Sueños de libertad

Begoña y Damián descubren la trágica verdad sobre Delia en Sueños de Libertad

El próximo capítulo de Sueños de Libertad promete emociones intensas tras la revelación que sacude a Begoña y Damián: la muerte de Delia cambia el rumbo de la historia.

En el avance del siguiente episodio de Sueños de libertad, Begoña y Damián se enfrentan a una noticia devastadora: Delia ha fallecido. Este giro inesperado amenaza con alterar todas las relaciones y planes en la familia.

Mientras ambos intentan asimilar la pérdida, la tensión aumenta y se anticipan decisiones que marcarán el futuro de los protagonistas. El capítulo promete emociones fuertes y nuevas sorpresas que mantendrán a los espectadores en vilo.

Antena 3» Vídeos