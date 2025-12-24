Carmen se sincera con Tasio y aclara el alcance real del beso con David

En Sueños de libertad, Carmen decide hablar con Tasio y confesarle toda la verdad sobre el beso que compartió con David. En su conversación, deja claro que el gesto no tuvo la importancia que podría parecer y que no significó nada para ella.

Durante la charla, Carmen explica sus sentimientos y trata de tranquilizar a Tasio, reafirmando su postura y aclarando que lo ocurrido no cambia su forma de ver la relación ni sus prioridades actuales.