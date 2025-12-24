Que cocine otro: Lucía de declara en huelga en Nochebuena

Lucía ha decidido declararse en huelga esta Nochebuena después de años asumiendo en solitario la preparación de la cena familiar. En Y ahora Sonsoles explica que está cansada de que se dé por hecho su papel en la cocina.

Durante su intervención, deja claro que este año serán otros quienes cocinen, una decisión que ha provocado opiniones encontradas entre los colaboradores del programa.