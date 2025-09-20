Un secreto sale a la luz y desata la venganza en la familia De la Reina

En Sueños de libertad, Damián visita a don Pedro y escucha una confesión devastadora: “Yo os libré de Jesús. Dejé que se muriera”, admite el empresario, revelando que negó auxilio a su propio hijo.

La rabia de Damián estalla al saber que Jesús seguía con vida tras el enfrentamiento con Digna. Este descubrimiento desencadena un duro enfrentamiento familiar y marca un antes y un después en la serie.