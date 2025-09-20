El odio estalla y una orden de venganza cambia el destino de Kazim

Después de una dura discusión con İfakat, Orhan rompe su silencio y decide actuar contra Kazim. “Lo haremos cuando esté solo. Y que no tengan piedad”, ordena a sus hombres.

El secuestro se lleva a cabo rápidamente: Kazim es sacado a la fuerza de su coche, paralizado por el miedo. El próximo capítulo de Una nueva vida promete emociones fuertes y un destino incierto para Kazim.