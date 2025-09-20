Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
La receta más fácil para triunfar con pescado al horno: sabor andaluz en solo 10 minutos
Karlos Arguiñano enseña cómo preparar una mojarra a la andaluza, una receta sencilla y rápida que destaca por su jugosidad y el toque especial de la fritada de verduras.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, la mojarra andaluza se convierte en la opción perfecta para sorprender en casa. El secreto está en preparar la fritada de verduras con antelación y hornear el pescado solo 10 minutos.
La receta utiliza mojarra, pimientos, cebolla, tomate, ajo y vino de Jerez. Arguiñano recomienda servir el pescado sobre la fritada y espolvorear perejil fresco para potenciar el sabor tradicional andaluz.