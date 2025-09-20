La receta más fácil para triunfar con pescado al horno: sabor andaluz en solo 10 minutos

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, la mojarra andaluza se convierte en la opción perfecta para sorprender en casa. El secreto está en preparar la fritada de verduras con antelación y hornear el pescado solo 10 minutos.

La receta utiliza mojarra, pimientos, cebolla, tomate, ajo y vino de Jerez. Arguiñano recomienda servir el pescado sobre la fritada y espolvorear perejil fresco para potenciar el sabor tradicional andaluz.