Miguel Ríos emociona al recordar el apoyo incondicional de su madre en sus inicios

En Y ahora Sonsoles, Miguel Ríos confesó que “con una lágrima suya, no habría estado en este oficio”. El cantante recordó que su madre no solo le animó, sino que también le prestó dinero para empezar.

Durante la entrevista, Ríos repasó su carrera y habló de su familia, destacando la generosidad de su madre y la diferencia con su padre. El programa mostró el lado más personal del legendario rockero.