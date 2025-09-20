Una actuación llena de emoción y talento conquista a Pablo López en el escenario

María sorprendió en La Voz con una interpretación de ‘Somewhere Over the Rainbow’ que cautivó tanto a Mika como a Pablo López. “Llevo siguiéndote ocho años, cada vez que has venido a Murcia yo he estado ahí”, confesó la joven al coach malagueño.

El momento más especial llegó cuando Pablo López subió al escenario para interpretar junto a María la canción ‘El gato’. Este dúo improvisado emocionó al público y marcó el inicio del camino de María en el equipo de Pablo López.