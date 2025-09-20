Publicidad
La Voz
Una actuación llena de emoción y talento conquista a Pablo López en el escenario
María cumplió su sueño en La Voz al cantar junto a Pablo López tras ocho años siguiéndolo, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche en Antena 3.
María sorprendió en La Voz con una interpretación de ‘Somewhere Over the Rainbow’ que cautivó tanto a Mika como a Pablo López. “Llevo siguiéndote ocho años, cada vez que has venido a Murcia yo he estado ahí”, confesó la joven al coach malagueño.
El momento más especial llegó cuando Pablo López subió al escenario para interpretar junto a María la canción ‘El gato’. Este dúo improvisado emocionó al público y marcó el inicio del camino de María en el equipo de Pablo López.