Un arranque espectacular llena de emoción el escenario con versiones únicas y energía desbordante

La Voz arrancó su séptima temporada en Antena 3 con Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López interpretando ‘La niña de la linterna’ y ‘Love Today’. El público vibró con la energía y la emoción de ambos temas.

La actuación, que combinó sensibilidad y fiesta, marcó el inicio de una edición que promete grandes momentos. Los coaches demostraron su complicidad y talento, dejando claro que lucharán por las mejores voces del país.