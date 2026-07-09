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TU CARA ME SUENA
El secreto mejor guardado de Tu cara me suena: así trabaja el coach vocal que transforma a los concursantes
Detrás de cada imitación del programa hay un intenso trabajo de preparación vocal. Íñigo Asiain explica cómo ayuda a los concursantes a encontrar la voz de cada artista y cuál es la clave del éxito.
Íñigo Asiain, vocal coach de Tu cara me suena, acompaña a los concursantes para que reproduzcan los timbres, coloraturas y rasgos característicos de los artistas que imitan. Su labor resulta fundamental para lograr actuaciones creíbles en cada gala.
El coach destaca que los participantes de esta edición son muy trabajadores y asegura que confiar en uno mismo es una parte esencial del proceso. Además, recuerda una de las imitaciones que más le sorprendió en la historia del formato, una anécdota que desvela en el vídeo de la entrevista. ¡No te lo pierdas!
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