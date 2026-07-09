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LA VOZ KIDS
Los coaches y asesores de La Voz Kids juegan a ver cuánto se conocen entre sí
El buen ambiente que se vive en La Voz Kids se traslada fuera del escenario con un juego en el que coaches y asesores demuestran cuánto saben unos de otros, dejando momentos muy espontáneos.
Los equipos de Antonio Orozco, Antoñito Molina, Luis Fonsi y Melody participan en un juego en el que deben responder preguntas sobre los gustos y aficiones de sus compañeros. Algunas respuestas coinciden, mientras que otras provocan situaciones de lo más divertidas.
La comida y el deporte centran buena parte del reto, que deja confesiones, errores y ocurrencias como la del imaginario golf pádel. El vídeo recoge las reacciones de coaches y asesores durante una prueba que muestra su complicidad fuera de las grabaciones de La Voz Kids.
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