Carlos Latre pone bajo sospecha a El Hormiguero con una divertida imitación de Glòria Serra: "Los estafadores de la risa"

Una nueva imitación de Carlos Latre ha desatado las risas en El Hormiguero. Esta vez, el cómico se ha transformado en Glòria Serra, presentadora de Equipo de investigación, para analizar con su inconfundible estilo todo lo que ocurre en el programa.

Desde los invitados internacionales hasta los experimentos, los robots y la inteligencia artificial, nada ha escapado a su particular investigación. Sin embargo, el momento más divertido ha llegado al poner el foco en la tertulia cómica y convertir a Pablo Motos en uno de los sospechosos.