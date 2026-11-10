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EL HORMIGUERO
Carlos Latre pone bajo sospecha a El Hormiguero con una divertida imitación de Glòria Serra: "Los estafadores de la risa"
El humorista ha sorprendido a Pablo Motos con una peculiar investigación sobre los secretos de El Hormiguero, repasando sus éxitos y provocando las carcajadas de todo el plató.
Una nueva imitación de Carlos Latre ha desatado las risas en El Hormiguero. Esta vez, el cómico se ha transformado en Glòria Serra, presentadora de Equipo de investigación, para analizar con su inconfundible estilo todo lo que ocurre en el programa.
Desde los invitados internacionales hasta los experimentos, los robots y la inteligencia artificial, nada ha escapado a su particular investigación. Sin embargo, el momento más divertido ha llegado al poner el foco en la tertulia cómica y convertir a Pablo Motos en uno de los sospechosos.