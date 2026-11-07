Jesús Owono se refugia en su entorno familiar tras el trágico desenlace del futbolista Jesús de Miguel

El plató de Y ahora Sonsoles ha puesto el foco en la otra cara de la tragedia que sacude al fútbol nacional tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, a causa de la parada cardiorrespiratoria sufrida tras una violenta entrada en el terreno de juego. Mientras el mundo del deporte llora al jugador, la atención se ha desplazado hacia el portero del FC Andorra, Jesús Owono, señalado tras la jugada fatídica.

Según ha trascendido a través de su entorno más cercano, el guardameta está "destrozado" y afronta un momento en el que "rehacer su vida es muy complicado". La presión desatada en redes sociales le obligó a clausurar sus perfiles públicos, mientras su familia se ha desplazado desde San Sebastián hasta Andorra para arroparle en este bache anímico. Por su parte, la directiva del club, encabezada por Gerard Piqué, le ha ofrecido asistencia psicológica integral y todo el tiempo necesario para procesar el duro golpe, apartándole temporalmente de la dinámica deportiva.