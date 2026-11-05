La muerte de Jesús de Miguel, bajo investigación: una médica analiza qué ocurrió tras el golpe en el campo

El fallecimiento de Jesús de Miguel tras recibir un rodillazo en el pecho del portero Jesús Owono ha abierto una investigación sobre la atención médica que recibió. El delantero sufrió una parada cardiorrespiratoria y murió posteriormente en el hospital.

Raquel Merlo, médica de Urgencias, ha explicado en Y ahora Sonsoles la importancia de actuar inmediatamente sobre el terreno de juego. La especialista ha destacado que el desfibrilador y las compresiones torácicas son fundamentales, aunque también ha señalado que determinados protocolos podrían limitar la entrada de ambulancias al campo.