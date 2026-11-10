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EN TIERRA LEJANA
El amor de Cihan y Alya desafía su separación En tierra lejana: "Gracias al destino me enamoré de ti"
El regreso de Boran amenaza con romper su matrimonio, pero una emotiva cena permite a Cihan y Alya sincerarse sobre sus sentimientos y el futuro de su relación.
Cihan ha llevado a Alya al restaurante donde tiempo atrás le pidió matrimonio. Allí, el empresario ha recordado cómo una unión que comenzó por obligación terminó convirtiéndose en una verdadera historia de amor. Sin embargo, la reaparición de Boran ha puesto en peligro su felicidad.
Durante la cena, Alya ha confesado que teme perder a Cihan y ha recordado todo lo que él ha arriesgado por protegerla. Aunque el divorcio parece inevitable, el empresario se resiste a renunciar a su amor y desea que su separación marque el inicio de una nueva etapa juntos En tierra lejana.