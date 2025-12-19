Publicidad
PASAPALABRA
Santi Alverú triunfa en Pasapalabra con un pleno inesperado en el panel de Ingeniería
El actor sorprende en Pasapalabra al encadenar aciertos en el ¿Dónde Están? y ofrecer a Rosa una victoria decisiva en el panel de Ingeniería.
El inicio del panel no presagiaba una hazaña, pero en su tercer turno Alverú activó una sorprendente inspiración. Fue resolviendo uno a uno los tipos de ingeniería ocultos y firmó una remontada clave para Rosa.
Roberto Leal celebró el momentazo calificándolo como ingeniero de principio a fin, subrayando la espectacular transformación del invitado. El pleno no solo salvó al equipo azul, sino que regaló uno de los instantes más comentados del programa.