Santi Alverú, “ingeniero” gracias a Pasapalabra: descubre su nueva vocación en el ¿Dónde Están?

PASAPALABRA

Santi Alverú triunfa en Pasapalabra con un pleno inesperado en el panel de Ingeniería

El actor sorprende en Pasapalabra al encadenar aciertos en el ¿Dónde Están? y ofrecer a Rosa una victoria decisiva en el panel de Ingeniería.

Alberto Mendo
Publicado:

El inicio del panel no presagiaba una hazaña, pero en su tercer turno Alverú activó una sorprendente inspiración. Fue resolviendo uno a uno los tipos de ingeniería ocultos y firmó una remontada clave para Rosa.

Roberto Leal celebró el momentazo calificándolo como ingeniero de principio a fin, subrayando la espectacular transformación del invitado. El pleno no solo salvó al equipo azul, sino que regaló uno de los instantes más comentados del programa.

