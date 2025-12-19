Santi Alverú desata risas en Pasapalabra con su broma sobre los asturianos durante La Pista

Santi Alverú protagonizó uno de los momentos más comentados de Pasapalabra al abandonar su duelo en La Pista frente a Thais Blume tras escuchar que la canción asignada era una sevillana.

El actor alegó que en Asturias apenas llegan esos ritmos y que solo suenan en los escasos días de sol, un comentario que, recordó, ya le generó críticas en el pasado. Roberto Leal intervino con humor asegurando que esa visión no se corresponde con la realidad.