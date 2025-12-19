Amanda y César reavivan su historia y preparan una segunda boda tras recuperar su vínculo

La reconciliación llega tras un camino accidentado. Aunque su primera boda nació más como desafío a Octavio que por convicción, el divorcio no logró apagar lo que sentían. El embarazo de Amanda abrió un punto de inflexión: César no dejó de luchar y ella comenzó a ver con claridad cuánto pesaban las maniobras de su padre.

Con ese giro, César elaboró una propuesta cuidada al detalle. Organizó un picnic y recuperó el anillo que Amanda había dejado atrás. Arrodillado, pidió una segunda oportunidad. La respuesta de ella, firme y emocionada, confirmó su deseo de reconstruir su historia juntos.