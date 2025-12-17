Manu sorprende en Pasapalabra con un poema final lleno de guiños navideños

Manu volvió a ejercer de juglar en Pasapalabra y dedicó a los invitados un poema desenfadado en el que jugó con sus nombres y apellidos. Andy Morales, Paola Dominguín, Antonia San Juan y Jesús Álvarez se marcharon tras tres tardes intensas en las que dejaron grandes momentos en el programa de Antena 3. La sorpresa llegó con un giro navideño que desató la complicidad del público.

El concursante bromeó diciendo que le daban ganas de cantar Andy, la marimorena, un guiño que, según reconoció, ya había escuchado antes. Manu logró arrancar sonrisas justo antes de afrontar El Rosco, coronando así una despedida que también incluyó una breve actuación a capela interpretando Marioneta, su primer single en solitario.