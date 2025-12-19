Publicidad
La Encrucijada
David reafirma su amor por Julia mientras crece el miedo por el regreso de Nando
La amenaza de Nando reabre las heridas de Julia, mientras David se posiciona a su lado con una confesión que cambia el rumbo emocional de ambos.
El inesperado regalo de Nando, un colgante que despierta antiguos temores, sacude la tranquilidad de Julia y desata la alarma ante la posibilidad de que su expareja busque al niño. La mexicana, profundamente inquieta, encuentra en David el único refugio capaz de sostenerla en medio de la incertidumbre.
David, decidido a no repetir errores, le asegura que no volverá a dejarla sola. Su declaración de amor, directa y sin reservas, irrumpe justo cuando Patricia está embarazada, revelando un conflicto emocional que redefine el triángulo y anticipa nuevas tensiones en la historia.