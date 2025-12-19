Manu ejecuta una estrategia decisiva y desarma a Rosa en un Rosco de máxima tensión

El duelo entre Manu y Rosa volvió a demostrar por qué El Rosco exige precisión y sangre fría. Tras una primera vuelta igualada, ambos encadenaron un brillante turno de nueve aciertos, aunque fue Rosa quien tomó ventaja al alcanzar 21 respuestas correctas. Manu, a un solo paso con 20, supo convertir esa mínima diferencia en presión psicológica.

Rosa decidió arriesgar sin tener la seguridad suficiente y encadenó dos fallos que la enviaron directamente a la siguiente Silla Azul. Con el camino despejado, Manu culminó su remontada y gestionó el tiempo con maestría, incluso apurando sus opciones de acercarse al bote de 2.524.000 euros.