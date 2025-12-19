La aspirante cuyo apellido anticipa su destino en Pasapalabra sorprende a Roberto Leal

La aspirante, procedente de León y diplomada en Ciencias Empresariales, se presentó como seguidora acérrima de Pasapalabra. Su apellido, revelado durante la charla con Roberto Leal, dejó al presentador fascinado al considerarlo casi un guiño del destino. La emoción fue evidente desde el primer instante.

Mar aterrizó en la Silla Azul tras una nueva rosada de Rosa, a la que aspira a destronar. Confesó que nunca se pierde el programa, hasta el punto de rebobinar si llega tarde. Leal destacó el honor de recibir a alguien que vive el concurso como un sueño cumplido.