Una nueva vida
Promesa mortal y dos disparos que cambian todo: el secuestro de Seyran estalla en un final inesperado
El rescate preparado por Ferit se convierte en un choque decisivo cuando Akin, presionado por Mezide y conmocionado por la súplica de Seyran, toma una decisión que desencadena dos disparos fatales.
La emboscada de Ferit reduce a los escoltas y abre un tenso enfrentamiento con Mezide y Akin. Seyran aparece casi inconsciente en el maletero, provocando que Ferit ofrezca su vida a cambio de salvarla.
Entre el miedo y la presión de su madre, Akin vacila mientras Seyran le pide poner fin al horror. Ferit, arrodillado, suplica que no la dañen. Entonces Akin sentencia que cumplirá su promesa a Seyran y dos disparos irrumpen en la escena, dejando en el aire quién ha caído.
