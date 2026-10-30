Salva Reina desata las carcajadas en Pasapalabra con una broma sobre la inteligencia artificial en La Pista

Un duelo musical entre Carolina Lapausa y Jorge Sanz en La Pista ha terminado convirtiéndose en un momento de humor gracias a Salva Reina. Todo ha comenzado cuando la actriz ha identificado a Sia al escuchar los primeros segundos de una canción.

Aprovechando la similitud entre el nombre de la cantante y las siglas de inteligencia artificial, Salva ha bromeado: "No, esto es una canción real". Su ocurrencia ha desatado las carcajadas en Pasapalabra, mientras Roberto Leal confirmaba que, efectivamente, el tema pertenecía a Sia.