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PASAPALABRA
Salva Reina desata las carcajadas en Pasapalabra con una broma sobre la inteligencia artificial en La Pista
El actor ha aprovechado la respuesta de Carolina Lapausa para improvisar un divertido juego de palabras que ha sorprendido a Roberto Leal y provocado las risas del plató.
Un duelo musical entre Carolina Lapausa y Jorge Sanz en La Pista ha terminado convirtiéndose en un momento de humor gracias a Salva Reina. Todo ha comenzado cuando la actriz ha identificado a Sia al escuchar los primeros segundos de una canción.
Aprovechando la similitud entre el nombre de la cantante y las siglas de inteligencia artificial, Salva ha bromeado: "No, esto es una canción real". Su ocurrencia ha desatado las carcajadas en Pasapalabra, mientras Roberto Leal confirmaba que, efectivamente, el tema pertenecía a Sia.