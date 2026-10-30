Moisés arrasa en La Pista con Héroes del Silencio y sorprende a Roberto Leal con su imitación de Bunbury

La Pista ha vuelto a dejar un divertido momento protagonizado por Moisés. El concursante de Pasapalabra ha conseguido un pleno al identificar rápidamente Entre dos tierras, uno de los grandes éxitos de Héroes del Silencio, dejando sin opciones a David.

Como ya es habitual, el riojano ha acompañado su respuesta con una imitación de Enrique Bunbury. Sin embargo, cuando Roberto Leal le ha animado a alcanzar las notas más agudas del estribillo, Moisés ha reconocido sus limitaciones vocales y ha preferido frenar para evitar desafinar.