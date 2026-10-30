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PASAPALABRA
¿Comparten los concursantes de Pasapalabra el bote con los invitados? Jorge Sanz plantea la pregunta a Moisés
El actor ha querido saber si los famosos reciben alguna recompensa cuando ayudan a ganar el bote de Pasapalabra. Roberto Leal y Moisés han respondido a su curiosa propuesta.
Jorge Sanz ha protagonizado un divertido momento en Pasapalabra al reivindicar una comisión para los invitados si el concursante de su equipo consigue llevarse el bote. El actor ha planteado la cuestión aprovechando que compartía equipo con Moisés.
Roberto Leal ha reconocido que se trata de una duda recurrente y ha aclarado que ese reparto no figura en las bases del concurso, sino que depende de cada participante. Ante la propuesta, Moisés ha respondido con diplomacia y una frase contundente: "Primero hay que ganarlo".