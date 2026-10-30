Moisés roza la remontada ante David en AlaZ, pero un fallo le condena a la Silla Azul de Pasapalabra

La tensión ha vuelto a apoderarse de AlaZ en Pasapalabra. David ha comenzado con once respuestas consecutivas y ha completado su primera ronda con 21 aciertos, una cifra que ha decidido defender sin arriesgar.

Moisés ha plantado cara al barcelonés e incluso ha llegado a ponerse por delante, pero un fallo en la letra P ha cambiado el rumbo del duelo. Pese a conseguir empatar a 21, el riojano necesitaba un acierto más para ganar. Su intento de remontada no ha tenido éxito y tendrá que enfrentarse a la Silla Azul.