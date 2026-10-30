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PASAPALABRA
Moisés roza la remontada ante David en AlaZ, pero un fallo le condena a la Silla Azul de Pasapalabra
El concursante riojano ha conseguido igualar los 21 aciertos de su rival, aunque un error en la primera vuelta le ha impedido ganar un duelo marcado por la estrategia.
La tensión ha vuelto a apoderarse de AlaZ en Pasapalabra. David ha comenzado con once respuestas consecutivas y ha completado su primera ronda con 21 aciertos, una cifra que ha decidido defender sin arriesgar.
Moisés ha plantado cara al barcelonés e incluso ha llegado a ponerse por delante, pero un fallo en la letra P ha cambiado el rumbo del duelo. Pese a conseguir empatar a 21, el riojano necesitaba un acierto más para ganar. Su intento de remontada no ha tenido éxito y tendrá que enfrentarse a la Silla Azul.