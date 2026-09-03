Cihan y Alya buscan refugio el uno en el otro para dejar atrás el dolor que amenaza su felicidad

Cihan y Alya necesitan escapar del dolor acumulado y deciden disfrutar juntos de un momento de tranquilidad. Rodeados por el espectacular paisaje de Mardin, ambos intentan dejar atrás todo lo ocurrido y centrarse en los sentimientos que los unen.

Desde En tierra lejana, este instante permite a la pareja encontrar un respiro después de las difíciles situaciones que han atravesado. Lejos de los conflictos, Cihan y Alyad vuelven a apoyarse mutuamente mientras tratan de mirar hacia delante.

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