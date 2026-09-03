Una noche a solas lleva a Cihan y Alya a vivir uno de sus momentos más románticos

Cihan y Alya tienen la oportunidad de alejarse de los problemas cuando se quedan solos en un hotel. Sin las tensiones que habitualmente los rodean, ambos disfrutan de una noche marcada por la cercanía y los sentimientos que ya no pueden ocultar.

Desde En tierra lejana, la velada termina de la forma más romántica y vuelve a demostrar la conexión entre ambos. Cihan y Alya siguen avanzando en su historia de amor, cada vez más dispuestos a dejar atrás sus miedos.

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