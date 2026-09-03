El regreso de Boran amenaza con destruir la historia de amor de Cihan y Alya

Cihan descubre que Boran está vivo, una revelación que sacude por completo su vida y amenaza directamente su relación con Alya. Cuando ambos comenzaban a dejar atrás el dolor y a imaginar un futuro juntos, el pasado regresa de la forma más inesperada.

Desde En tierra lejana, la supervivencia de Boran abre un nuevo escenario para los protagonistas. Su regreso podría cambiar los sentimientos y decisiones de Alya y poner contra las cuerdas el amor que ha nacido entre ella y Cihan.

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