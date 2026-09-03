Las imágenes que sitúan a Carlota y Luis Carlos juntos poco antes del crimen de sus padres en Tauste

Carlota, hija de las víctimas, y su pareja Luis Carlos aparecen en unas imágenes grabadas momentos antes del crimen. En ellas se observa cómo él cambia de ropa posteriormente, unas prendas que no han sido localizadas, al igual que la presunta arma homicida.

Desde Y ahora Sonsoles se ha accedido a estas grabaciones mientras ambos permanecen en prisión provisional. Luis Carlos habría confesado ser el autor del crimen, mientras la Guardia Civil continúa investigando la posible implicación de Carlota y el conflicto que mantenía con sus padres.

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