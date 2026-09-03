Cristina Pardo desvela el insólito consejo que le han dado para combatir los nervios de su gran estreno

Cristina Pardo ha reconocido en Y ahora Sonsoles que está algo nerviosa ante el estreno de La Mesa. Para ayudarla a relativizar, María Dabán le ha dado un divertido consejo: “Me ha dicho que cuando llegue la hora me los imagine a todos desnudos y se me pasará”.

La presentadora se ha tomado la recomendación con humor y ha respondido entre risas: “¡Espero que no hagan lo mismo conmigo!”. La Mesa se emitirá cada miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

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