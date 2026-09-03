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Y AHORA SONSOLES
Cristina Pardo desvela el insólito consejo que le han dado para combatir los nervios de su gran estreno
La periodista afronta con nervios su nuevo reto en el prime time y su compañera María Dabán le ha propuesto un peculiar truco para relajarse antes de salir a plató.
Cristina Pardo ha reconocido en Y ahora Sonsoles que está algo nerviosa ante el estreno de La Mesa. Para ayudarla a relativizar, María Dabán le ha dado un divertido consejo: “Me ha dicho que cuando llegue la hora me los imagine a todos desnudos y se me pasará”.
La presentadora se ha tomado la recomendación con humor y ha respondido entre risas: “¡Espero que no hagan lo mismo conmigo!”. La Mesa se emitirá cada miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.
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