¿Regresará Lucía Gil a Pasapalabra? La actriz amaga con dejarlo en alto tras su pleno en el ¿Dónde Están?

Lucía Gil ha vivido su gran momento en Pasapalabra completando por primera vez un ¿Dónde Están?, algo que ella misma reconocía como impensable. Tras lograr el pleno, ha asegurado entre risas que ya podía irse, mientras Roberto Leal seguía sorprendido por la soltura con la que había resuelto el panel.

La invitada incluso bromeó con no regresar al día siguiente para mantener su visita en lo más alto. Javier, en cambio, no consiguió acertar su panel y Alejandro se quedó con los veinte segundos decisivos.