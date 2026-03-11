Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Paula Echevarría valora la próxima mayoría de edad de su hija Daniella destacando su madurez
La actriz Paula Echevarría reflexiona sobre la inminente llegada a la mayoría de edad de su hija Daniella, subrayando su fortaleza y madurez, al tiempo que compagina su vida profesional y personal.
Paula Echevarría afronta un momento crucial como madre con la cercana mayoría de edad de su hija Daniella, a quien describe como una joven “bastante madura” y firme en sus decisiones. La intérprete, centrada además en nuevos proyectos profesionales, celebra la etapa personal y familiar que atraviesa.
Echevarría destaca que, si en el futuro Daniella decide hablar de su vida, tanto ella como su padre respetarán su voz y su criterio.