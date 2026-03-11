Paula Echevarría valora la próxima mayoría de edad de su hija Daniella destacando su madurez

Paula Echevarría afronta un momento crucial como madre con la cercana mayoría de edad de su hija Daniella, a quien describe como una joven “bastante madura” y firme en sus decisiones. La intérprete, centrada además en nuevos proyectos profesionales, celebra la etapa personal y familiar que atraviesa.

Echevarría destaca que, si en el futuro Daniella decide hablar de su vida, tanto ella como su padre respetarán su voz y su criterio.