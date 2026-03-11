Samantha Vallejo-Nágera revela el impactante inicio de su maternidad al recordar el nacimiento de su hijo con Síndrome de Down

Samantha Vallejo-Nágera repasó en el plató de Y ahora Sonsoles el nacimiento de su tercer hijo, conocido como Roscón, quien vino al mundo con Síndrome de Down.

Lo que al principio le pareció un “tanatorio”, con emociones desbordadas y llanto, se convirtió con el tiempo en una de las mayores alegrías de su vida, aseguró la chef.