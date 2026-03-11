Publicidad
EL HORMIGUERO
Luis Fonsi, contundente sobre la inmigración en EE.UU.: “Es un momento muy delicado”
El cantante puertorriqueño analiza en El Hormiguero el impacto de las políticas migratorias en Estados Unidos y expresa su preocupación por la situación que viven miles de familias.
Durante su entrevista, Fonsi reconoció que el contexto actual genera inquietud entre la comunidad migrante y aseguró que no es una etapa fácil para quienes buscan estabilidad.
El artista defendió el respeto a la ley, pero apeló también a la empatía y a una mirada más humana ante una realidad que, según explicó, afecta a muchas personas de su entorno.