COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Gratinado de calabaza con jamón y queso: la receta de Arguiñano que combina tradición y simplicidad
Karlos Arguiñano presenta un gratinado de calabaza con jamón y queso que destaca por su sabor profundo y su sencillez, ideal para incorporarlo en menús familiares esta temporada. Una propuesta equilibrada que gana con ingredientes de calidad.
El cocinero propone un plato con calabaza, jamón cocido, mozzarella y nata que se prepara en el horno tras pochar cebolla, ajo y pimiento verde con la pulpa de la calabaza. El resultado es un gratinado cremoso y bien integrado que conserva el dulzor natural de la calabaza y la potencia del queso fundido.
Arguiñano subraya la ausencia de complicaciones en la elaboración y anima a escoger calabazas de pulpa densa para un contraste óptimo con los lácteos. El plato se completa con hierbas aromáticas y termina con un dorado final bajo el grill para realzar texturas.