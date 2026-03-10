Garbanzos salteados con verduras y morcilla de Joseba Arguiñano, receta nutritiva y fácil

Este salteado arranca con garbanzos cocidos que se integran con zanahoria, judías verdes, calabacín y champiñones salteados en aceite de oliva, una base vegetal que se cocina hasta lograr una textura jugosa.

La morcilla se desmenuza y fríe hasta quedar crujiente, aportando un contraste carnoso al conjunto, que se termina con huevos cocidos y un toque de perejil. El resultado es un plato colorido y equilibrado, accesible incluso para quienes se inician en la cocina.