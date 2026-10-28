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EL SECRETO
Berrak pone en peligro a Ilkim y Hayal en El secreto: Serhat descubre dónde se esconde gracias a Sedef
La desesperación se apodera de Serhat cuando localiza a su mujer, pero no encuentra a sus hijas. Una revelación de Berrak hace saltar todas las alarmas.
La búsqueda de Ilkim y Hayal ha dado un giro angustioso en El Secreto. Berrak había pedido a Sedef que robara las joyas de su casa para poder huir con las niñas, pero su cómplice la ha traicionado avisando a Serhat de su paradero.
El empresario ha aparecido junto a Zeynep y ha exigido saber dónde están sus hijas. Berrak le ha asegurado que se encuentran con traficantes de personas, provocando su desesperación. Finalmente, Zeynep ha convencido a Serhat para que la deje marchar: había escondido su móvil entre las joyas para poder seguirla.