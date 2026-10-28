La traición de Berrak desata la furia de Serhat en El secreto: Tibet acaba gravemente herido tras una brutal pelea

La verdad sobre la paternidad de Kader ha provocado un enfrentamiento dramático en El Secreto. Serhat se ha encontrado con Tibet en el garaje y no ha dudado en recriminarle su relación con Berrak. "Te acostaste con mi mujer", le ha espetado ante su sorpresa.

La discusión ha ido subiendo de tono hasta que Serhat ha perdido completamente el control. Después de propinarle una paliza, ha empujado a Tibet por una ventana, dejándolo gravemente herido y con su vida en peligro. El empresario se ha marchado dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos.