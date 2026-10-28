Serhat confiesa a Zeynep lo que ha hecho con Tibet en El secreto

El enfrentamiento de Serhat con Tibet ha tenido consecuencias devastadoras en El Secreto. Después de atacar al amante de Berrak, el empresario ha buscado a Zeynep para confesarle lo ocurrido. Ella, incapaz de creer que haya llegado tan lejos, se ha derrumbado entre lágrimas.

Al verla llorar, Serhat le ha recordado que ya le había advertido de lo difícil que era quererle y le ha pedido que cumpla su promesa de no enamorarse de él. Zeynep ha reaccionado con rabia, aunque ambos son conscientes de que sus sentimientos van más allá de sus palabras.