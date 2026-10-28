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“Serás una madre maravillosa”: las bonitas palabras de Refika a Zeynep al ver cómo cuida a Kader

“Serás una madre maravillosa”: las bonitas palabras de Refika a Zeynep al ver cómo cuida a Kader

EL SECRETO

Refika emociona a Zeynep en El secreto al reconocer el cariño con el que cuida a Kader

La dedicación de la joven hacia la pequeña no pasa desapercibida para Refika, que le dedica unas palabras llenas de ternura y destaca sus cualidades para ser madre.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Zeynep no soporta los continuos desprecios de Berrak hacia Kader en El Secreto. La florista se preocupa por la pequeña y trata de consolarla con caricias, un gesto que conmueve a Refika al comprobar el amor que su hija le demuestra.

Decidida a protegerla, Zeynep asegura que no permitirá que Kader crezca sin cariño ni conserve recuerdos dolorosos de su infancia. La joven también agradece a Refika haberla criado con tanto amor y reconoce que todo ese afecto que ahora transmite lo ha aprendido de ella.

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