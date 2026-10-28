Refika emociona a Zeynep en El secreto al reconocer el cariño con el que cuida a Kader

Zeynep no soporta los continuos desprecios de Berrak hacia Kader en El Secreto. La florista se preocupa por la pequeña y trata de consolarla con caricias, un gesto que conmueve a Refika al comprobar el amor que su hija le demuestra.

Decidida a protegerla, Zeynep asegura que no permitirá que Kader crezca sin cariño ni conserve recuerdos dolorosos de su infancia. La joven también agradece a Refika haberla criado con tanto amor y reconoce que todo ese afecto que ahora transmite lo ha aprendido de ella.