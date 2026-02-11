Roser Tapias se despide de Sueños de libertad tras grabar su última escena: emoción y agradecimiento

El contenido exclusivo muestra a Roser Tapias en su última jornada de rodaje, especialmente emotiva junto a Amanda Cárdenas, quien interpreta a Julia de la Reina. Tapias confiesa que la experiencia fue un “torrente de emociones” y que siente que deja “una huella bonita” tras su despedida del equipo.

Durante estos dos años en Sueños de libertad, su personaje transitó por múltiples facetas desde inocente hasta manipuladora, otorgándole a la actriz un crecimiento interpretativo notable.