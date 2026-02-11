Publicidad
Y ahora Sonsoles
Empresaria respalda el observatorio de bajas laborales de la Seguridad Social ante el auge del absentismo
En Y ahora Sonsoles, una emprendedora relata cómo el incremento de bajas presuntas irregulares afectó a su negocio y celebra la creación de un observatorio para frenar prácticas que considera dañinas para las pymes españolas.
La Seguridad Social plantea activar un observatorio para monitorizar la evolución de las bajas laborales, en respuesta a una tendencia al alza en incapacidad temporal en España, que en la última década se ha triplicado. Empresarios como Ruxandra explican que llegaron a pagar más de 1.500 € extra al mes por empleados de baja y que en un momento tuvieron a toda su plantilla fuera del trabajo.
Ruxandra, que ahora gestiona sola su clínica estética tras experiencias que describió en el programa, considera que el control propuesto puede ayudar a frenar lo que percibe como ausencias injustificadas.