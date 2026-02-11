Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Un arroz al horno con alcachofas y codornices que resume la cocina casera de Arguiñano
Karlos Arguiñano presenta una receta de arroz al horno con alcachofas y codornices que combina sabores tradicionales con técnica sencilla, ideal para un menú completo y equilibrado en casa.
La receta de arroz al horno con alcachofas y codornices de Arguiñano destaca por su mezcla de ingredientes frescos y potente sabor mediterráneo. Entre los pasos clave, el chef aconseja dorar las alcachofas y muslos de codorniz antes de integrar el arroz, tomate, azafrán y tomillo, logrando un fondo sabroso y bien estructurado.
Este plato se hornea hasta conseguir textura perfecta y se termina con pechugas de codorniz selladas y perejil picado para aportar frescura.