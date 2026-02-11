Cayetano Rivera afronta con felicidad su relación con Tamara Gorro según Paloma García-Pelayo

La relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera, que se remonta al menos tres meses y ha incluido una escapada a Dubái, sigue generando interés mediático. Según Paloma García-Pelayo, el torero está “feliz”, reflejando un estado personal estable tras la exposición pública de su vínculo.

Tal y como hemos visto en Y ahora Sonsoles, ambos protagonistas prefieren mantener un perfil bajo, aunque no ocultan su complicidad. La pareja planea regresar a España en próximas fechas, con posibles alusiones a su relación en San Valentín.