Cayetano Rivera afronta con felicidad su relación con Tamara Gorro según Paloma García-Pelayo
La colaboradora de Y ahora, Sonsoles asegura que Cayetano Rivera se muestra satisfecho tras la confirmación pública de su romance con Tamara Gorro, un vínculo que buscan llevar de forma discreta pero firme.
La relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera, que se remonta al menos tres meses y ha incluido una escapada a Dubái, sigue generando interés mediático. Según Paloma García-Pelayo, el torero está “feliz”, reflejando un estado personal estable tras la exposición pública de su vínculo.
Tal y como hemos visto en Y ahora Sonsoles, ambos protagonistas prefieren mantener un perfil bajo, aunque no ocultan su complicidad. La pareja planea regresar a España en próximas fechas, con posibles alusiones a su relación en San Valentín.