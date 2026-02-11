Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
María deja atrás Toledo y pone fin a su matrimonio con Andrés
María se despide de Andrés y abandona la casa de los De la Reina tras aceptar la nulidad matrimonial, cerrando una relación marcada por conflictos y reproches.
El último adiós entre Andrés y María culmina con la joven saliendo de la casa familiar y poniendo fin a su matrimonio tormentoso. Antes de marcharse de Toledo, recibe la carta de nulidad matrimonial y se despide con palabras intensas que reflejan el fin definitivo de su relación.
Aunque Andrés le pide que le envíe su nueva dirección, María inicia una vida lejos de los De la Reina, cerrando un ciclo narrativo que ha tensionado la colonia desde su llegada.