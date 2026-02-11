María deja atrás Toledo y pone fin a su matrimonio con Andrés

El último adiós entre Andrés y María culmina con la joven saliendo de la casa familiar y poniendo fin a su matrimonio tormentoso. Antes de marcharse de Toledo, recibe la carta de nulidad matrimonial y se despide con palabras intensas que reflejan el fin definitivo de su relación.

Aunque Andrés le pide que le envíe su nueva dirección, María inicia una vida lejos de los De la Reina, cerrando un ciclo narrativo que ha tensionado la colonia desde su llegada.